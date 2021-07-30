تأهيل نفسي ومكالمة مع الأم.. سيف عيسى يكشف كواليس ما قبل مباراة الفوز

كشف سيف عيسى، لاعب التايكوندو، الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، كواليس وجودهم في الأولمبياد، موضحًا أن المنظمين كانوا يُشغلون صوت الجماهير في كل المباريات عدا في مباريات المنتخب المصري، موضحا أن البعثة المصرية كان صوتها كافيا.

وأضاف «عيسى»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة: «مكانوش بيشغلوا صوت جماهير في السماعات، لأن الفريق المصري عامل دوشة غير طبيعية في المدرجات، مخليهم مش محتاجين يشغلوا صوت جماهير».

وتابع لاعب التايكوندو: «عيني كانت على الميدالية الذهب، وفوز هداية دفعني لأني أطمح في الحصول على الميدالية الذهب، ولكن المباراة كانت صعبة نفسيًا، وخوفت أن تضيع مني البرونزية».

وأوضح: «قبل المباراة كنت متوترا جدًا، وتحدثت مع الدكتور مدحت، الأخصائي النفسي، الذي يساعدني على التفكير الصحيح أثناء المباراة، مع منافسين ربما إمكانياتهم الفنية أكبر مني، ويمكن التغلب عليهم بتغيير طريقة التفكير، لأن طريقة اللعب بالمخ مش بس كله فني، وهناك جوانب نفسية في اللعبة، والطبيب قالي: (لو خايف تخسر الماتش ده هتخسره، ولو لعبت وإنت عايز تكسب وعايز الميدالية هتكسب، وأنت كسبت قبل كدة)، وبعد هذه المكالمة تحدثت مع والدتي، عشان قلبي يرتاح شوية، وبعدها بدأت التسخين، ثم سمعت خبر فوز هداية ملاك، فتحمست كثيرًا وتأكدت إني هفوز في المباراة، وتشجيع الجماهير أعطاني دفعة كبيرة».

أما عن صراخه بعد المباراة، فقال: «كان فيه جوايا كبت طلع لأن الحلم أخيرا اتحقق، وطلعت مع نفسي أزعق شوية».

وحل كل من هداية ملاك، وسيف عيسى، لاعبا منتخب التايكوندو، الحاصلان على ميداليتين برونزيتين، في أولمبياد طوكيو 2020، القامة في اليابان، ضيفان على برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة «cbc» الفضائية، مساء الجمعة، حيث تحدثا عن حياتهما الشخصية، وتفاصيل رحلتهما حتى حصولهما على الميداليتين.