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تركوا العمل دون إذن.. إحالة 6 أطباء بمستشفى شبين القناطر للتحقيق

كتب:

حسن صالح
11:04 م | الجمعة 30 يوليو 2021
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أحال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، 6 من الأطباء للتحقيق، لتركهم العمل بدون إذن، مما يعد إهمالا صريحًا من شأنه الإضرار بصحة المواطن.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة على مستشفى شبين القناطر المركزي، للوقوف على حالة سير العمل وانضباطه والاطمئنان على المرضى.

وجرى المرور على مختلف أقسام المستشفى من الاستقبال والطوارئ، ووحدة العناية المركزة، والحضانات، والأقسام الداخلية.

رافقه خلال الجولة، كل من الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالقليوبية، ومحمد الهيلي مسؤول مالي وإداري، وقام فريق المرور بالتأكد من حسن سير وانضباط العمل.  

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية بالاشتراك مع مكتب أغذية الإدارة الصحية بالخانكة حملة للمرور على المنشآت الصحية للتأكد من صلاحية منتجاتها للاستخدام الآدمي.

وجرى خلال الحملة المرور على 3 منشات غذائية، وتبين أن معمل ألبان بدون ترخيص وبه نقص بالاشتراطات الصحية التي ترتقي لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وجرى مخاطبة مجلس مدينة الخصوص لاستصدار قرار غلق للمنشأة، كما اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وجرى المرور على 2 هايبر ماركت، وسحب 12 عينة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و تحرير 8 محاضر جنحة صحية للمخالفات الموجودة، كما جرى إعدام 50 كجم أغذية تالفة منعًا لوصولها ليد المستهلك.

 

 

 

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