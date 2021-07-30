هداية ملاك: أصبت بكورونا أثناء الاستعداد للأولمبياد

قالت هداية ملاك، لاعبة التايكوندو، الحاصلة على ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020، إنها أصيب بفيروس كورونا في أثناء الاستعداد للأولمبياد، ورغم ذلك كانت تجتهد وتتدرب، لافتة إلى أنها في أزمة كورونا والإغلاق وفرت لها إحدى الشركات كل الأدوات التي تحتاجها في التدريب، لتكون معها في المنزل.

وأضافت «ملاك»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة: « أنا خريجة فنون جميلة، قسم ديكور مسرح وسينما، وبدأت التايكوندو في سن 7 سنوات، بسبب شقيقها الذي كان يلعب هذه اللعبة وبيضرب كل الناس، والجميع يشجعونه».

وعن تفاصيل استقبالهم في المطار، قالت: « لما نزلنا من المطار أخدونا في حتة VIP وأدونا ورد ولما خرجنا برا لقينا ناس من كل حتة يحملون البلالين والورد، ومكنتش متوقعة كل الناس دي، وكان هناك أتوبيس عليه صورنا، ومكنتش مصدقة».

وأشارت إلى أن والدتها أمريكية، ووالدها مصري، وكانوا سيطلقون عليها اسم «ريحانة»، ولكن هذا الاسم كان صعبًا في النطق على والدتها، فأطلقوا عليها اسم «هداية».

من جانبه، قال شقيقها إنه كان يتابع كل المباريات، وكان مضغوطًا جدًا، معقبًا: «الأداء اللي قدمته هداية في هذه الأولمبياد أحلى أداء ليها من سنين، وهي فرحتنا كلنا وفخر لينا كلنا».

وحل كلٌ من هداية ملاك، وسيف عيسى، لاعبي منتخب التايكوندو، الحاصلين على ميداليتين برونزيتين، في أولمبياد طوكيو 2020، التي تُقام في اليابان، ضيفان على برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة «cbc» الفضائية، مساء الجمعة، حيث تحدثا عن حياتهما الشخصية، وتفاصيل رحلتهما حتى حصولهما على الميداليتين.