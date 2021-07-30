رئيس تونس في لقاء مع نيويورك تايمز: درست دستوركم ولن أتحول لديكتاتور

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد صحفيين من جريدة نيويورك تايمز الأمريكية في قصر قرطاج إثر حادثة الصعوبات التي تعرض لها صحفيون من «نيويورك تايمز» وعبرت عنها في حسابها على «تويتر».

وقال الرئيس التونسي في مقطع فيديو نشره حساب رئاسة الجمهورية التونسية: «أتقابل معكم اليوم لدحض وتفنيد كل الشائعات التي تروج لها بعض وسائل الإعلام، تونس تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات وما تم اللجوء إليه هو بناء على الدستورإذا وجدتم صعوبات ربما قصدها البعض للإساءة لرئاسة الجمهورية والموجود إجراءات للحفاظ على سلامتكم وسلامة الدولة التونسية، وحرية التعبير مضمونة في تونس».

وتابع الرئيس التونسي: «أتيت لكم بالدستور الأمريكي ودرسته لأكثر من 3 عقود وأعرف كيف عملوا لتحقيق الحريات ليس بعد كل هذه المدة سأتحول إلى دكتاتور، هم من كانوا في المجلس عبثوا بمقدرات الدولة التونسية وحماية للدولة تم اتخاذ هذا القرار».

وأصدر سعيد، أمس الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، كما أصدر أمرًا بتكليف الكاتب العام لمجلس النواب، بتصريف الأعمال المالية والإدارية للمجلس.

ونشرت الجريدة الرسمية التونسية الأمر الرئاسي برفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وتعليق اختصاصات مجلس النواب التونسي لمدة شهر واحد قابل للتمديد.

وقال «سعيد»، في كلمة له أثناء أداء «غرسلاوي»، اليمين الدستورية، الذي بثته قناة العربية الإخبارية: إن تعيينه جاء تطبيقا للفصل الـ80 من الدستور، على عكس ما يظن البعض بأنه لا يتم احترام الدستور.

وأضاف الرئيس التونسي: «وليطمئن الجميع في تونس وخارج تونس، أننا نحتكم إلى القانون، ونعلي القانون الأعلى، وأنا درست القانون طوال سنوات، وليس اليوم الذي أتنكر فيه بما درسته لأجيال تعاقبت في دراسة الحقوق في تونس».