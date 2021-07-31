سيف عيسى: عشت قصة حب من الإعدادية.. وخطيبتي لاعبة تايكوندو

كشف سيف عيسى، لاعب التايكوندو، الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، عن قصة حب عاشها منذ المرحلة الإعدادية، وانتهت بالخطبة الفترة الماضية، موضحًا أن خطيبته تدعى «حبيبة»، وهي لاعبة تايكوندو في المنتخب أيضا، ودائما ما تشجعه وتسانده في كل خطواته.

وأضاف «عيسى»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة: «قرار الخطوبة صعب لأني كنت صغير السن، ولكن والدتي ووالدة حبيبة ساعدوني في هذا الأمر».

وأوضح أنه سوف يبدأ حياته بالمكافأة التي حصل عليها، وسوف يتزوج منها.

وأشار إلى أنه واجه العديد من المصاعب في البداية، مؤكدًا: «التصفيات كانت صعبة لأنه أصيب قبلها برباط صليبي، في إحدى البطولات، وبعدها خضع لتأهيل جسدي وكان يتمرن أكثر من 6 ساعات يوميا، وعاد للعب بعد 5 شهور ونصف».

وحل كل من هداية ملاك، وسيف عيسى، لاعبا منتخب التايكوندو، الحاصلان على ميداليتين برونزيتين، في أولمبياد طوكيو 2020، التي تُقام في اليابان، ضيفان على برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة «cbc» الفضائية، مساء الجمعة، حيث تحدثا عن حياتهما الشخصية، وتفاصيل رحلتهما حتى حصولهما على الميداليتين.

واستقبل جمهور البرنامج البطلين المصريين سيف عيسى، وهداية ملاك استقبالًا حافلًا حيث ضج الأستوديو بالتصفيق والصفير، وهتافات «مصر.. مصر» مع الأغاني الحماسية الرياضية، والوطنية، مثل أغنية «ولا أي كلام» للفنان محمد حماقي.

وقدمت الإعلامية منى الشاذلي، ضيوفها وقالت إنهما استطاعا التغلب على منافسيهما في أولمبياد طوكيو 2020، ورفعا رأس مصر في هذه المنافسات العالمية، لافتة إلى أنهما حظيا باستقبال أبطال حقيقيين في مطار القاهرة، لأنهما استطاعا إسعاد الشعب المصري.