كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تسريب امتحان الأحياء للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان، منوهة أنّ جميع الأوراق المتداولة غير صحيحة ولا علاقة لها بالامتحان النهائي، وعلى الطلاب وأولياء الأمور عدم الالتفات لهذه الأوراق والتركيز فقط في الامتحانات النهائية، حيث يعقد الامتحان في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، لافتة إلى أن ورق الأسئلة المتداول يخص امتحانات العام الماضى.

حقيقة تسريب امتحان الأحياء للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان: غير صحيح

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل لها، إنّ غرف العمليات المركزية حريصة على رصد كل المحاولات التى يقوم بها العديد من الطلاب لتسريب امتحان الأحياء للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان، مشيرة إلى أنّه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يصور الامتحان وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصل العقوبات إلى الحبس سنة والحرمان من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين.

حقيقة تسريب امتحان الأحياء للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان: الحرمان من الامتحانات لمدة عامين متتاليين عقوبة الغشاشين

وذكرت التربية والتعليم، بأنّ غرفة العمليات المركزية حرصت على كشف حقيقة تسريب امتحان الأحياء للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان، مطالبة جميع الطلاب بتنفيذ التعليمات المدونة على أرقام الجلوس بشأن سير الامتحانات وعدم مخالفة تلك القواعد، وأن جميع الامتحانات المتداولة قديمة ولا تمت للحقيقة بأى صلة.

حقيقة تسريب امتحان الأحياء للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان: لا يمت للحقيقة بأى صلة

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ امتحان الأحياء للثانوية العامة 2021 يعقد ورقيا بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وسيتم تصحيح الامتحان إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدة أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وزير التعليم: رصدنا 222 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2021 حتى الآن

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد قال إن الوزارة نجحت في تسيير الامتحانات، رغم تحديات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع اللجان الامتحانية بمختلف المحافظات معقمة ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وكشف «شوقي»، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن رصد الوزارة لنحو 222 حالة غش خلال امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن حالات الغش في الامتحانات، انخفضت كثيرا، بسبب الإجراءات المشددة التي تنفذها الوزارة، نتيجة جهود فريق مكافحة الغش داخل غرفة العمليات المركزية، موضحا أن جميع محاضر الغش جرى تحويلها إلى النيابة العامة، وأنه سيجري توقيع أقصى العقوبات، على الطلاب الذين تداولوا أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.