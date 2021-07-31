التعليم: أسئلة الأحياء والاستاتيكا تصل لجان امتحانات الثانوية 2021

أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021، استقبلت «قبل قليل»، كراسة أسئلة امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية «الأستاتيكا»، لطلاب شعبة علمى رياضة، ومادة «الأحياء» لطلاب شعبة علمى علوم، بالإضافة إلى أوراق البابل شيت، استعدادًا للامتحانات المقرر أن تنطلق في العاشرة من صباح اليوم السبت.

ومن المقرر أن يكون امتحان الاستاتيكا لمدة ساعتين، والأحياء لمدة ثلاثة ساعات، وأنَّ نقل الأسئلة إلى اللجان مؤمّن، وجميع اللجان الامتحانية معقّمة ضد كورونا.

ويؤدي اليوم، طلاب الشعبة العلمية البالغ عددهم 393 ألفًا و21 طالبًا، امتحانات مواد الاستاتيكا والأحياء، في الأسبوع الرابع لامتحانات الثانوية العامة 2021، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بالعدوى.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ امتحانات الثانوية العامة 2021 قاربت على الانتهاء، حيث تنتهى صباح يوم الاثنين المقبل، الموافق 2 أغسطس، مؤكدا أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة، دون أي معوقات تؤثر على سيرها، منذ بدايتها في 10 يوليو الماضي، كما تم تحويل 222 محضر غش للنيابة العامة، لافتا إلى أنَّ إعلان نتيجة الثانوية العامة سيكون عقب انتهاء الامتحانات بنحو 10 أيام.

وأوضح شوقي فى تصريح لـ«الوطن»، أنَّ أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 مستمرة، وأنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة، على جميع اللجان بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها.

وكان الدكتور طارق شوقي، زف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2021، بشأن نتائج الامتحانات، قائلًا: «هناك أعداد كبيرة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية حصلوا على الدرجات النهائية في المواد التي جرى عقدها حتى الآن، وأن مجاميع الطلاب مبهرة حتى هذه اللحظة»، لافتًا إلى أنَّ كل طالب سيحصل على حقه في الدرجات، ولن يتساوي طالب مجتهد بآخر غشاش.