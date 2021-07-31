استقرار أسعار البيض اليوم.. الأبيض بـ40.50 والبلدي 44 جنيهًا

تختلف أسعار البيض في مصر بشكل يومى، من نوع إلى أخر، ومن مزعة إلى أخرى على حسب الجودة والحجم، فهناك الأبيض، والأحمر، والبلدي، حيث سجلت أسعار البيض استقرارا اليوم، ويبلغ متوسط سعر طبق البيض الأبيض من المزارع 40.50 جنيهًا، وطبق البيض الأحمر بـ42 جنيهًا، وسعر طبق البيض البلدي 44 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 31 يوليو

سعر البيض الأبيض يتراوح من 40 إلى 41 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر يتراوح من 43 ألى 43.5 جنيهًا.

سعر البيض البلدي 44 جنيهًا.

ويعد البيض مكونًا رئيسيًا فى العديد من الوصفات، وأحد الأصناف الرئيسة التي يتم تقديمها يوميا في المنازل المصرية، وهو ما يجعل عدد كبير من المواطنين يبحثون عن أسعار البيض اليوم.

وزادت الاستثمارات في مشاريع صناعة الدواجن خلال الفقترة الماضية لما تتميز به مـن ارتفاع العائد وسرعة دوران رأس المال، كما أن أسعار البيض ترتفع في فصل الشتاء وتنخفض فـي الصيف لزيادة الطلب في الشتاء، بالإضافة إلى تحمل البيض لانخفاض درجة الحرارة.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، وفقًا لآخر إحصائية، مؤكّدًا أنّ إنتاج مصر من البيض يكفي للاستهلاك المحلي بل يزيد على الطلب.

يشار إلى أنه يتميز بيض المائدة الأحمر بقشرة ذات لون أحمر داكن، وصلابة قشرته وجودته العالية، أما بيض المائدة الأبيض هو نوع آخر من أنواع البيض ذو القشرة ذات اللون الأبيض الخالص، يتم توريده لمعظم المصانع والمطاعم الكبرى لكثرة انتشاره وجودته، وأخيرا بيض المائدة البلدي الذى يتم إنتاجه من الدواجن البلدي الحرة، ويتميز هذا النوع من البيض بأنه يتم إنتاجه دون أي تدخل معملي، وخالي من عمليات الإخصاب، مع احتوائه على كمية عالية من البروتين والمكونات الغذائية التي يحتاج إليها الجسم.

ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهي عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.