الأرصاد تحذر من موجة حارة شديدة.. وتناشد المواطنين بعدم الخروج في هذا التوقيت

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد موجة حارة منذ يومين، ووصلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ 38 درجة، ويستمر الارتفاع بدرجات الحرارة تدريجيًا حتى نهاية هذا الأسبوع، فاليوم تسجل درجات الحرارة 39، وغدا تصل لـ40، وتستمر بالارتفاع حتى 42 كدرجة حرارة عظمى.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 33 درجة و34 درجة، وجنوب البلاد درجة مئوية، ولكن مع أشعة الشمس وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة من درجتين لـ3 درجات، وتصل لنحو 44 درجة و45.

وأكدت إيمان شاكر، أنه خلال الأسبوع الجاري، يكون الإحساس بدرجات الحرارة شديدا جدا، وارتفاع درجات الحرارة يكون شديدًا للغاية، مناشدة المواطنين بعدم الخروج في فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 5 مساء؛ لتجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة، لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، وفي حالة الاضطرار للخروج هذه الفترة، لابد من الاحتماء بالكاب أو الشمسية خلال هذه الفترة وتناول المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم.

وشددت على ضرورة ارتداء الملابس القطنية، وعدم تعرض المصيفين لأشعة الشمس هذه الفترة، وضرورة استخدام الكريمات الواقية للجلد للحماية من احتراق الجلد مع ارتفاع درجات الحرارة التي ستشهدها البلاد على مدار الأسبوع.