الأرصاد: سقوط أمطار منتصف الأسبوع.. وتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سيكون كبير على مدار الأسبوع، وليس فقط ارتفاع درجات الحرارة الذي سنشهده هذا الأسبوع، ولكن مع منتصف هذا الأسبوع ستكون هناك فرص لسقوط الأمطار على جنوب البلاد، بسبب منخفض الهند الموسمي، وهو أمر جيد لكن لا زالت الحرارة مرتفعة على جنوب البلاد مع فرص الأمطار بداية من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد» أن سبب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد على مدار الأسبوع الجاري هو تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، وهذا العام تأثرت مصر لفترات طويلة بمنخفض الهند الموسمي كثيرا، وهذا الأسبوع يستمر منخفض الهند الموسمي في تأثيره على البلاد.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح مركبة جنوبية غربية أو غربية، مما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، خصوصا مع نهاية الأسبوع، شارحة أن جنوب البلاد يتأثر بمنخفض الهند الموسمي، بالإضافة لذلك الفصل المداري الذي يفصل بين الكتل الهوائية القادمة من القطب الشمالي والقطب الجنوبي، مما يعمل على ارتفاع الكتل الهوائية القادمة من الجنوب، مما يسبب سقوط الأمطار على جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

القاهرة: درجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

الإسكندرية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25 درجة.

مطروح: درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج: درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا: درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان: درجة الحرارة العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.