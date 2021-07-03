انتهاء مهلة سحب كراسات الشروط للتعيين في وظائف الكهرباء مساء اليوم

تنتهي، السادسة مساء اليوم، المهلة المحددة لسحب كراسات الشروط الخاصة بـ300 وظيفة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2021، في مختلف التخصصات والمجالات التي وردت في الإعلانين رقمي 1و2 لسنة 2021، وذلك بمقر الهيئة في 4 طريق النصر ميدان الشهيد هشام بركات - رابعة العدوية سابقًا - مدينة نصر - بمحافظة القاهرة.

20 منفذًا لتسليم كراسات الشروط للتيسير على المتقدمين

وكشفت هيئة المحطات النووية، أنها خصصت 20 منفذًا لتسليم كراسات الشروط للتيسيرعلى المتقدمين من مختلف المحافظاتن من خلال إقامة مخيمات ذات تهوية جيدة، مع التزام الهيئة باتباع الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا، من خلال توزيع الكمامات على المتقدمين والتعقيم عند الدخول من البوابات، إضافة إلى قياس درجة الحرارة.

استلام ملفات المتقدمين بدءً من غد ولمدة شهر

وأكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه سيتم البدء في استلام الملفات من المتقدمين للوظائف بعد استيفائها بدءً من الغد حتى 4 أغسطس المقبل، عدا أيام الجمع وعيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن نه لن يُقبل سحب أو تقديم الملفات التي ترد قبل أو بعد المدد المعلنة.

7 شروط مطلوبه في المتقدمين للتعيين بوظائف الكهرباء

وتستعرض «الوطن» 7 شروط يجب أن تتوافر في المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021 للتعيين بهيئة المحطات النووية، وفقًا للإعلان رقم 2، كالتالي:

- وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن عن 45 عامًا.

- وظائف الدرجة الثانية 40 عامًا.

- الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لا يزيد السن عن 35 عامًا.

- التقدير جيد.

- إجادة الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- استيفاء جميع المتعاقدين للوظائف الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة واجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.