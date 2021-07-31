تحرك برلماني عاجل لحجب «تيك توك» بعد القبض على «كائن الهوهوز»

قاد تطبيق التيك توك حتى الآن، عددًا كبيرًا من الفتيات إلى السجن، أبرزهن مودة الأدهم وحنين حسام الملقبة بـ«فتاة التيك توك»، وانضمت إليهن موكا حجازي والملقبة بـ«كائن الهوهوز».

ووجهت اتهامات إلى تطبيق تيك توك، من بينها نشر الفسق والفجور، والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم التي تزايدت مع حلم الفتيات في الربح السهل السريع.

وحاول البرلمان خاصة «لجنة الاتصالات» في تحركات عاجلة على مستويات عديدة، وقف تطبيقات المحمول الخطيرة وأبرزها تيك توك، وأيضا بعض تطبيقات الألعاب الخطرة، التي تمثل خطورة كبيرة على الشباب والمجتمع.

محاولات لإغلاق «تيك توك»

وشهد مجلس النواب عشرات طلبات الإحاطة على مدار انعقاده الأول، الذي انتهى منذ أيام، وحاول البرلمان التصدي لوقف الآثار السلبية لتطبيق التيك توك خاصة بعد قضية حنين حسام، مطالبًا بإغلاق التطبيق بشكل نهائي.

وناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أكثر من مرة طلبات إحاطة حول تلك التطبيقات منها طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة ولاء التمامي، حول الآثار السلبية لتطبيق التيك توك، ودعت إلى وضع حلول جذرية لمواجهة تلك الاتصالات وتعظيم وزارة الاتصالات وجهاز الاتصالات فى الرقابة مع الجهات المختصة لفحص المحتوى وحجب بعض التطبيقات الخطرة.

وأكدت أن انتشار تطبيقات تنشر الفيديوهات بصورة مسيئة تتنافى مع الذوق والآداب العامة، وتترك تأثيرا سلبيا على المجتمع حيث يلجأ البعض لاستغلالها لنشر فيديوهات غير أخلاقية.

إيحاءات جنسية من أجل «التريند»

وأوضحت البرلمانية، أن بعض الشباب يستخدمون هذه التطبيقات في مشاهدة المقاطع الإباحية، وكذلك نشاهد بعض الفتيات يظهرون أجسادهم أثناء الرقص أو الإيحاءات الجنسية من أجل «التريند» والحصول على مشاهدات.

من جانبه، أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على خطورة تلك التطبيقات، موضحا أن اللجنة أصدرت قانون تنقية المعلومات، ثم قانون حماية البيانات الشخصية، ودعت وزير الاتصالات لسرعة إصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية البيانات الشخصية، وهي تشريعات تساعد على مواجهة مخاطر السوشيال ميديا.

النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أكد أنه تقدم بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات؛ لحجب ما يطلق عليها تحدي التعتيم أو لعبة «الوشاح الأزرق»، التي انتشرت بشكل كبير بين الشباب وأثارت جدلا بين المصرين وكذلك طلب إحاطة لحجب تطبيق التيك توك وطلب إحاطة آخر لحجب تطبيق أو لعبة تعرض هدم الكعبة الشريفة

بدوره، أوضح النائب محمود أبو الخير، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب لحجب كافة المواقع الإباحية في مصر، إلا أن جهاز تنظيم الاتصالات، أكد أنه لا يمكن ذلك وأنه ليس اختصاصه.

توصيات لجنة الاتصالات

أصدرت لجنة الاتصالات بالبرلمان، عدة توصيات منها، الإسراع في تطبيق وتفعيل مواد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وزيادة حملات التوعية للمواطنين حول الخدمة التي قدمتها شركات المحمول لوضع تحكم لأولياء الأمور على استخدام أبنائهم للتطبيقات، وتمكين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من عمل تغطية قضائية تمكنهم من التحكم في نوعية الإعلانات والمشاهدات التي تظهر للمستخدمين خاصا الشباب منهم والأطفال.