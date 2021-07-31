صفحات تزعم تداول أسئلة امتحان الإستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2021

زعمت صفحات الغش، تداول أسئلة امتحان الإستاتيكا على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتيلجرام» بعد انطلاق الامتحان بوقت قليل، الذي يعقد ورقيا بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، رغم تحذيرات وزارة التربية والتعليم، والتي شددت على أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يصور الامتحان وينشره على الإنترنت أو يصطحب جهاز تابلت خارج المنظومة للجان الامتحانات.

«التعليم» تتتبع محاولات تسريب امتحان الإستاتيكا للثانوية العامة

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية حريصة على رصد جميع صفحات الغش، ومتابعة محاولات تسريب امتحان مادة الإستاتيكا، مشددا على الطلاب بضرورة عدم الالتفات إلى الأوراق المنتشرة على الإنترنت والتركيز فقط في الامتحانات، موضحا أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة في حالة التأكد من صحة الأوراق المنشورة.

«شوقي»: امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة شددت على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بتنفيذ كل التعليمات المدونة على أرقام الجلوس، موضحا أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على الغش تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة عامين.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحا أنه تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كوورنا في جميع اللجان الامتحانية.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات عقدت ورقياً بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مؤكدا على أن تصحيح الامتحانات يتم إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه تم توفير الكثير من مصادر التعلم والمنصات التعليمية المختلفة لطلاب الثانوية العامة للتدريب على طبيعة الامتحانات التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا على أن هذه المنصات وفرت مراجعات مكثفة ونماذج استرشادية في جميع المواد الدراسية.