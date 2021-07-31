بدء توافد طلاب الثانوية العامة 2021 لأداء امتحان الأحياء والاستاتيكا

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2021 شعبة علمي علوم وعلمي رياضة التوافد إلى المدارس الحكومية لأداء امتحان مادة الأحياء والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، ورقياً بنظام البابل شيت في لجان مراقبة جيداً ومؤمنة ووسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المدارس بضرورة قياس درجة حرارة الطلاب وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية قبل دخول اللجان الامتحانية، والسماح لهم باصطحاب الكتاب المدرسي وجهاز التابلت.

وأكّدت وزارة التعليم، أنَّ امتحان الأحياء والاستاتيكا يُعقد ورقياً بنظام البابل شيت، موضحة أنَّه تمّ توفير نماذج استرشادية ومراجعات على المنصات التعليمية مثل بنك المعرفة ومنصة حصص مصر التعليمية ومنصة إدارة التعلم وقناة «مدرستنا 2» التعليمية، لتدريب الطلاب على طبيعة الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم.

«شوقي» يحث طلاب الثانوية العامة التعرف على أكثر النظريات المثيرة للاهتمام

وفي سياق منفصل، أكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه يمكن لجميع طلاب الشعبة العلمية اكتشاف كيف يتوصل العلماء للنظريات والتعرف على أكثر النظريات المثيرة للاهتمام حديثاً من خلال ورشة عمل بريتانيكا مع بنك المعرفة المصري يوم الإثنين الموافق 2 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساءاً من خلال هذا الرابط، لافتاً إلى أنَّه تمّ توفير الكثير من المراجعات لطلاب الشعبة العلمية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنَّ Taylor وFrancis من أهم الناشرين الرواد على مستوى العالم في مختلف المجالات من خلال بنك المعرفة المصري وتمكن من الوصول لأكثر من 530 دورية في مجالات العلوم والتكنولوجيا و220 دورية في مجال التعليم فيمكن للطلاب والمعلمين التعرف على ما تقدمه Taylor وFrancis من خلال موقع بنك المعرفة المصري من خلال هذا الرابط.

وتابع وزير التعليم، أنَّه يمكن لجميع أولياء الأمور والمعلمين والأخصائيين والإداريين التعرف على كيفية تشجيع الأطفال في المرحلة الابتدائية على القراءة من خلال استخدام استراتيجيات القراءة المختلفة في ورشة عمل نهضة مصر مع بنك المعرفة المصري غدًا الأحد الموافق 1 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءاً من خلال هذا الرابط.