جدول امتحانات الدور الثاني للابتدائية والإعدادية بالغربية (صور)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، انطلاق سباق ماراثون امتحانات الدور الثاني للطلاب والطالبات في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والفني، في 2 أغسطس المقبل.

وقال ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إنه أعطى توجيهاته العاجلة إلى مديري الإدارات ووكلائهم بإجراء جولات ميدانية على مستوى لجان الامتحانات المجهزة لاستقبال الطلاب والطالبات والمراقبين والملاحظين على مستوي مدارس الإدارات التعليمية بقرى ومراكز المحافظة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والطالبات.

وأشار وكيل التعليم إلى أهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة او الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.

وأشار وكيل التعليم بالضرورة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازيه ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب.

وأشار وكيل التعليم أنه تم صرف المطهرات وأدوات التعقيم كاملة لجميع اللجان، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين داخل لجان سير الامتحان، مشيرًا إلي قياس درجات الحرارة للطلاب باستخدام كواشف الحرارة التي وفرتها الوزارة، وضبط أي محمول باستخدام العصا الالكترونية المتوفرة باللجان.

وتابع وكيل الوزارة بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وطالب بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالإدارات والمديرية بصفة مستمرة، لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفورى عند وجود أي مشكلة.