تطعيم المسافرين في مصر.. «الصحة» تعلن قرب وصول لقاحي فايزر وجونسون

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استعدادها لتطعيم المسافرين في مصر خلال الأيام القليلة، مشيرة إلى أنه سيتم تطعيمهم بلقاحات معينة خاصة مع وضع بعض الدول مجموعة من الاشتراطات المتعلقة بتطعيم المسافرين المصريين.

وحدد الوزارة كلا من لقاحى جونسون آند جونسون وفايزر للتطعيم، مؤكدة أنه من المقرر استقبال اللقاحين خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى قوة فعالية هذه اللقاحات ضد فيروس كورونا.

تخصيص 179 مركزا لتلقي لقاح كورونا للمسافرين

وخصصت الوزارة، 179 مركزًا لتلقي لقاح كورونا لتطعيم المسافرين في مصر، وتسهيل مهمة السفر لهم، مضيفة أنها تعمل فى الفترة الحالية لإصدار شهادة مؤمنة للمسافرين مزودة بـ pr code.

خطوات تسجيل لقاح كورونا عبر موقع تسجيل لقاح كورونا

وناشدت الوزارة المواطنين المسافرين بحجز لقاح كورونا عبر موقع تطعيم لقاح كورونا فى مصر، واستعرضت خطوات التسجيل التى تم استحداث خانة فيها للمسافرين لإمكانية حجز مركز التطعيم فى القاهرة والجيزة، وجاءت خطوات التسجيل على النحو التالى:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال هذا الرابط

- اختيار الفئة المستهدفة.

- ثم بعد ذلك ملء البيانات من الاسم والسن والتاريخ المرضي، والمنطقة المحددة لتلقي اللقاح، وتسجيل رقم الهاتف المحمول.

- قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه، يدونه في الخانة المحددة.

- ثم استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي «اختياريا»، أو أي شهادات مرضية للمواطن.

- ثم يحصل على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح، ويصل أيضا في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وفي سياق متصل، طالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين وعدم التكدس أو حضور مناسبات تتسم بالازدحام وعدم التقبيل أو الأحضان والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.