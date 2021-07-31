الزراعة: علاج وفحص أكثر من 4000 حيوان مجانا لصغار المربين بالقليوبية

تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، اختتمت فعاليات القافلة البيطرية المجانية في الفترة من 25 إلى 29 يوليو 2021 إلى محافظة القليوبية، والتي نظمها معهد التناسليات وبالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد الإنتاج الحيواني وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية وهيئة الخدمات البيطرية، وبتمويل من برنامج الـADP.

وقال الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنه تم خلال القافلة فحص وعلاج وتحصين 4011 حيوانا تابعة لصغار المربين وهي كالتالي: 1135 حيوانا تم فحصهم وعلاجهم تناسليا و1547 حيوانا تم علاجهم باطنيا، وتم علاج 730 حيوانا للطفيليات الداخلية والخارجية، وتم تحصين 570 حيوانا بتحصينات ضد الأمراض التنفسية واللاهوائيات وإجراء 20 عملية جراحية، وفحص 9 طلائق جاموسي وبقرى وبلغ إجمالي المستفيدين 23011 من صغار المربيين كما تم تدريب 18 طبيبا بيطريا من أبناء محافظة القليوبية على التقنيات الحديثة في الطب البيطري.

وقد زارت القافلة قرى مراكز طوخ وقليوب والقناطر الخيرية وشبين القناطر وبنها الأكثر احتياجا، وقد تفقد محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، فعاليات القافلة في قرية ميت كنانة، وأشاد بأنشطة القافلة وطالب بتكرارها في قرى أخرى في القليوبية.