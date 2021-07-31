جدول امتحانات الدور الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس بالمنيا

أعلنت إدارة شؤون الطلاب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، جدول امتحانات الدور الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس للمدارس الرسمية والخاصة واللغات والتعليم المجتمعي لسنة 2021.

تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 3 أغسطس المقبل، بمادة الرياضيات من الساعة 8 صباحا وحتى التاسعة والنصف صباحا، ومادة العلوم في نفس اليوم من الساعة التاسعة و45 دقيقة، وحتى الساعة الحادية عشر و15 دقيقة صباحا.

ويوم الأربعاء 4 أغسطس، امتحان مادة اللغة الإنجليزية من الساعة الثامنة صباحا وحتي التاسعة والنصف صباحا، ومادة الدراسات الاجتماعية من التاسعة و45 دقيقة، وحتي الساعة الحادية عشر و15 دقيقة صباحا.

ويوم الخميس 5 أغسطس مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، من الساعة الثامنة وحتي العاشرة والنصف صباحا.

وقال مسؤول بتعليم المنيا إن هذا الجدول تم وضعه طبقا للقرار الوزاري رقم 313 والقرار المعدل للتقويم الشامل لسنة 2017، والكتب الدورية الصادرة بأرقام 1و5و7و10و11، لسنة 2021.

وأضح أن هناك بعض التعليمات الخاصة بأداء امتحان الدور الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس، ومنها أن التلميذ الذي له حق دخول الدور الثاني يؤدي الامتحان في منهج الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

والمواد التي لا تضاف للمجموع تعد بمعرفة المدرسة ويؤديها التلميذ في المنزل.

كما الجدول معد وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعلي كل مدرسة استكمال واتباع الإجراءات الاحترازية داخل للجان.

وكانت مديرية التعليم بمحافظة المنيا أعلنت عن الانتهاء من تجهيز اللجان التي ستجري بها الامتحانات بكافة الإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة.