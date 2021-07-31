وزير النقل: القطار الكهربائي السريع ستديره شركة عالمية دون التدخل في سعر التذكرة

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين»، مستمرة، وأن هناك شركة عالمية ستديره، دون التدخل في تحديد سعر التذكرة، لافتا إلى أن القطار الكهربائي السريع سيقدم خدمة أوروبية لجميع مرتاديه، منوها إلى أن وزارة النقل تسير على الخطوط الصحيحة لإدخال وسائل نقل حديثة في مصر.

الوزير: وسائل المواصلات الحديثة ستحدث طفرة هائلة في منظومة النقل المصرية

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وسائل المواصلات الحديثة التي سيتم إدخالها في مصر خلال الفترة المقبلة، مثل القطار الكهربائي والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، ستعمل على إحداث طفرة هائلة في منظومة النقل في مصر، منوها إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تتم بمواقع العمل، للحفاظ على أرواح وسلامة العمال والمهندسين والفنيين.

وزير النقل: شبكة القطارات الكهربائية السريعة تضم 7 خطوط جديدة بتكلفة تصل إلى 23 مليار دولار

وأضاف الوزير، أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة تضم 7 خطوط جديدة، وأن تكلفة الشبكة الجديدة بالكامل تصل إلى 23 مليار دولار تقريبا، مضيفا أنه سيتم تنفيذ مشروع شبكة القطارات السريعة على مرحلتين، بحيث تكون المرحلة الأولى تشمل 5 خطوط بأطوال 1975 كم وتكلفة 22.7 مليار دولار، و المرحلة الثانية مستقبلية وتشمل خطين بأطوال 670 كم وتكلفتها 8.2 مليار دولار.

الوزير: تعاملنا مع جائحة كورونا.. ونعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير السكة الحديد بتكلفة 200 مليار جنيه

وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة تعاملت مع جائحة كورونا بشكل مناسب، ولم تؤثر الجائحة على تنفيذ المشروعات العملاقة التى تتم في كافة مجالات وزارة النقل، منوها إلى أن أعمال تطوير منظومة السكة الحديد مستمرة، حيث يتم تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

الوزير: حوادث القطارات ستقل تدريجيا تزامنا مع تنفيذ خطة التطوير

وعلق الوزير، على حادث تصادم قطار بصداد خرساني في نجع حمادي، بأنه تم تحويل السائق ومساعده للتحقيق، وسيتم محاسبة أى سائق قطار يتسبب في وقوع حادثه، مضيفا «لن نسمح لأي متخاذل بالعمل داخل منظومة السكة الحديد»، موضحا أن حوادث القطارات ستقل تدريجيا عقب تنفيذ الخطة الشاملة لتحديث السكة الحديد.