بعد وفاة 3 أشخاص.. السكة الحديد: مروا بسيارة في مكان غير مخصص للعبور

أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه في أثناء مسير قطار 341/2552 أكسبريس «القاهرة - الزقازيق - المنصورة»، بين «برقين - السنبلاوين» بخط القاهرة/ المنصورة، اليوم الخميس، الساعة 6:15 مساء، عبرت سيارة ملاكي رقم «د ط ف 6471» شريط السكة فجأة من مكان غير معد للعبور، ما أدى إلى اصطدامها بالقطار وحدوث محاشرة مع الجرار، ما نتج عنه وقوع 3 وفيات، وتم رفع السيارة ومن ثم انتظام حركة القطارات على الخط في تمام الساعة 6:45 مساء.

وتناشد هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين بتوخي الحذر والالتزام بقواعد المرور وعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور على خطوط السكك الحديدية، حفاظًا على أرواحهم، وانتظام مسير القطارات.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من أهالي قرية «طرانيس العرب»، بتصادم قطار بسيارة ملاكي، وتوقف حركة القطارات على خط «المنصورة – الزقازيق».

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وشرطة النقل والمواصلات وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام قطار بسيارة ملاكي ماركة «تويوتا»، تحمل لوحات معدنية رقم «د ط ف 6471»، في أثناء عبورها المزلقان بصورة عشوائية، وفي أثناء مرور القطار الذي اصطدم بالسيارة وبداخلها 3 أشخاص توفوا في الحال، وهم «بكر ج.»، و« محمود أ.»، وشقيقة «السيد أ.».