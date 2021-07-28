النقل: إزالة الأسواق العشوائية من على قضبان السكة الحديد

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وضع خطط عاجلة لإزالة الأسواق العشوائية من على قضبان السكة الحديد بمختلف محافظات الجمهورية، لتقليل حوادث القطارات، وعدم تعطل حركة مسير القطارات، موضحا أنّ الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوطها على الوجهين القبلي والبحري.

وقال كامل الوزير لـ«الوطن»، إنّه سيتم توقيع غرامات فورية على الركاب المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، ولن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون تذكرة، موضحا أنّه سيتم وقف تشغيل جميع القطارات القديمة على خطوط السكك الحديدية بدءا من ديسمبر المقبل، وستكون جميع القطارات العاملة محدثة ومؤهلة وجديدة، لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

وأشار الوزير، إلى أنّ جميع الهيئات التابعة لوزارة النقل، تنفذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وسيتم تشغيل القطار الكهربائي (عدلي منصور - العاصمة الإدارية)، تزامنا مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، مؤكدا أنّ وسائل المواصلات الحديثة التي سيتم تشغيلها في مصر مثل المونوريل والقطار الكهربائي ستعمل على نهوض وسائل المواصلات في مصر.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أكد أنّه لن يسمح بوجود أي عامل يتخاذل في أداء واجبه الوظيفي داخل منظومة السكة الحديد، مؤكدا أنّ الوزارة تسعى إلى عودة الانضباط داخل الهيئة، لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، موضحا أنّ منظومة السكة الحديد لم تشهد أي تطوير أو تحديث نحو 40 عاما، وأنّ أي راكب سيتهرب من دفع قيمة تذكرة القطار سيجري تغريمه في الحال.

وقال الوزير، إنّ هناك مشروعات ستتم مع الأشقاء في ليبيا والسودان والعراق، في مجالات عديدة خاصة النقل، من خلال إنشاء الطرق وسكك حديدية ونقل نهري، علاوة على إعادة بناء البنية الأساسية لدولة العراق، حيث سيتم إنشاء طرق في ليبيا والسودان، وعمل خطوط سكة حديد ونقل نهري.