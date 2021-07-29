خطوات حجز تذاكر قطارات السكة الحديد المكيفة عبر الإنترنت

أعلنت هيئة السكة الحديد، خطوات حجز تذاكر القطارات المكيفة إلكترونيا، للتيسير على الركاب، وعدم حدوث زحام أمام شبابيك التذاكر بمختلف المحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنّ جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح الركاب، وحركة سير القطارات.

خطوات حجز تذاكر القطارات المكيفة عبر الإنترنت والاستعلام عن المقاعد المتاحة

1- الدخول على موقع سكة حديد مصر بالضغط هنا.

2- تسجيل مستخدم جديد حال الدخول للموقع أول مرة من خلال إدخال بيانات المستخدم، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، والهاتف.

3- الدخول إلى النظام بعد التسجيل من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

4- اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

5- يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة، في حالة وجود مقاعد متاحة.

6- إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

7- يعرض النظام بيانات الحجز، ويجري إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم، ويمكن طباعة البيانات.

8- يتجه المستخدم للمقعد المحدد بحسب القطار والعربة ورقم المقعد في بيانات الحجز، في موعد الرحلة ويعرض المستخدم بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب.

وحذّرت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل، جموع الركاب بعدم استقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، موضحة أنّه لن يسمح لأي راكب بركوب القطارات دون تذكرة، وحال وجود أي راكب داخل القطار لا يحمل تذكرة سيتم تغريمه في الحال، موضحة أنّ الهيئة تنفذ مشروعات عملاقة لتطوير منظومتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات.

وأوضحت السكة الحديد، أنّ حجز تذاكر القطارات المكيفة عبر الإنترنت، يخفف الضغط على شبابيك حجز تذاكر القطارات بالمحطات، مؤكدة أنّ جميع الإجراءات الاحترازية يتم تنفيذها بشكل يومي، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.