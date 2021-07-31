إصابة معلم في حادث أثناء ذهابه للجنة امتحان الثانوية العامة بأسيوط

أصيب، اليوم، معلم بالرأس والرقبة في حادث تصادم، حال استقلاله سيارة ميكروباص أثناء ذهابه إلى لجنة مدرسة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ونُقل المصاب إلى مستشفى الإيمان وحالته مطمئنة.

وتلقت غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بأسيوط بلاغًا، يفيد بإصابة معلم في حادث أثناء ذهابه للمشاركة في أعمال الملاحظة للثانوية العامة بلجنة مدرسة أسيوط الجديدة.

وعلى الفور، انتقل فريق من قوات الشرطة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة وائل موريس ميشيل، مقيم بمدينة أبنوب، ومصاب بفتح في الجمجمة والرقبة، وذلك أثناء ذهابه إلى لجنة أسيوط الجديدة للثانوية العامة.

ونُقل المصاب لمستشفى الإيمان العام لإجراء الأشاعات والفحوصات اللازمة، وجاري تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية.

ويؤدى اليوم 15521 طالبًا من طلاب الثانوية العامة، القسم العلمي، الامتحان في مادتي الأحياء لشعبة العلوم، والإستاتيكا لشعبة الرياضيات، في 95 لجنة، موزعين على محتلف مراكز المحافظة وسط تكثيف أمني واستعدادات خاصة وإجراءات احترازية.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، أنه لم يُرصد خلال الامتحانات السابقة أي شكاوى من الأسئلة، أو من نواح أخرى.