بدء امتحاني الأحياء والإستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2021 ورقيا

بدأ منذ قليل امتحان مادة الأحياء والرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا» في المدارس الحكومية ورقيا بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ويستمر امتحان مادة الأحياء لمدة ثلاثة ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة الواحدة بعد الظهر، ويستمر امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا» لمدة ساعتين اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت ولا تشمل أي أسئلة مقالية، موضحة أنها سيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، مضيفة أنه تم التنبيه على جميع اللجان الامتحانية بضرورة توزيع كراسات الأسئلة وأوارق البابل شيت على الطلاب في مواعيدها المحددة واستلامها منهم في المواعيد المحددة.

«التعليم»: وفرنا مراجعات مكثفة قبل انطلاق الامتحانات في جميع المقررات الدراسية

وأوضحت الوزارة، أن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، مؤكدة على أنه تم تخصيص زائر صحي لكل لجنة امتحانية، مشددة على ضرورة قياس درجة حرارة الطلاب والمعليمن قبل السماح لهم بدخول المدارس، لافتة إلى أنه تم توفير مراجعات مكثفة قبل انطلاق الامتحانات في جميع المقررات الدراسية، لتدريب الطلاب على الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم.

وتابعت الوزارة، أن غرفة العمليات المركزية حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات في جميع المحافظات، موضحة أنها ترصد جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول تسريب الامتحانات، مؤكدة على أنه تم تطبيق عقوبات رادعة على الطلاب الذين صوروا الامتحانات ونشرها على الإنترنت وصلت إلى الحرمان من الامتحانات لمدة عامين، لافتة إلى أنه تم إبلاغ وزارة الداخلية بشأن هذه الصفحات.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كشف عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحاً أنه سيتم إعلان النتيجة بعد 10 أيام من انتهاء الامتحانات.