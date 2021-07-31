عاجل.. تداول إجابات الإحياء لـ الثانوية العامة على تليجرام

نشرت صفحات الغش على موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام، إجابات امتحان مادة الإحياء للثانوية العامة 2021 لشعبة علمي علوم، جاء ذلك بعدما نجحت صفحات الغش بنشر أسئلة امتحانات الاحياء لشعبة علمي علوم، بعد دقائق من بدء الوقت الأصلي للامتحان والذي بدا الساعة العاشرة صباحاً.

وبدأ امتحان الإحياء من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر لمدة 3 ساعات وينتهي في الواحدة ظهراً، وبلغ عدد طلاب شعبة «علمي علوم»، الذين يؤدون امتحان مادة الأحياء 292 ألفا و428 طالبا، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.

عمليات التعليم تطمئن على وصول أسئلة الامتحانات في موعدها

اطمأنت الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم قبل بدء الامتحان، على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة «البابل شيت»، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة، ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأكدت غرفة عمليات التعليم، أنه يتم متابعة امتحانات الثانوية العامة 2021، بالتواصل مع المديريات التعليمية من خلال الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، والدكتور رضا حجازي نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، واعضاء الغرفة.