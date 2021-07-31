إحلال وتجديد طلمبات مياه للقضاء على ضعفها بغرب مطاي في المنيا

أكد المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، البدء في أعمال الإحلال والتجديد لطلمبتي مياه مرشحة، وطلمبتي مياه عكرة بمحطة مياه أبجاج الحطب المرشحة بمركز مطاي، لتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 100لتر/ث.

وأضاف «الشهاوي»، أن أعمال الإحلال والتجديد تأتى ضمن خطة الشركة للتغلب على مشكلات ضعف وانقطاع المياه فى المناطق الساخنة داخل المحافظة، في إطار تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة حل المشكلات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح «الشهاوي»، أن المناطق المستفيدة بقطاع غرب البحر اليوسفي هى أبجاج الحطب، وقرية 1، وقرية الهمه، وعزبة الصعايدة، مشيرًا إلى استمرار الشركة في أعمال التطوير من أجل توفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن للمواطن.

وأعلنت الشركة في وقت سابق مد وتدعيم خط مياه مباشر من محطة مياه بني أحمد، بطول 4 كم وقطر 10 بوصة، وذلك لدعم خط المياه بحي غرب مدينة المنيا، وسينتهي العمل منه خلال شهر تقريبا، حيث تعمل محطة مياه بني أحمد بطاقة 1200 لتر/ثانية.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن أعمال المد والتدعيم، تأتي في إطار إيجاد حلول جذرية سريعة لمشكلة ضعف وانقطاع المياه بحي غرب مدينة المنيا، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل عاجل وفوري، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومعاناتهم.