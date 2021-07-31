إلغاء التناوب بالابتدائي والإعدادي في المنيا قبل امتحانات الدور الثاني

أعلنت إدارة بني مزار التعليمية بشمال محافظة المنيا، إلغاء التناوب وعودة جميع المدرسين بكامل قوة المدارس اعتبارًا من غد الأحد 1 أغسطس، استعدادًا لإجراء امتحانات الدور الثاني، مع أخذ جميع الإجراءات الاحتزازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للعاملين والطلاب.

وقال مسؤول بمديرية التعليم بالمنيا، إنه نظرًا لقرب إجراء امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل تقرر عودة جميع العاملين بالمدارس، وإلغاء التناوب في مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي استعدادًا لإجراء الامتحانات.

وأعلنت إدارة شؤون الطلاب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، جدول امتحانات الدور الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس للمدارس الرسمية والخاصة واللغات والتعليم المجتمعي لسنة 2021، وجرى الانتهاء من تجهيز جميع اللجان التي ستعقد داخلها الامتحانات بجميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية التسع علي مستوي المحافظة.

تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 3 أغسطس المقبل، بمادة الرياضيات من الساعة 8 صباحا وحتي التاسعة والنصف صباحا، ومادة العلوم في نفس اليوم من الساعة التاسعة و45 دقيقة، وحتي الساعة الحادية عشر و15 دقيقة صباحا.

ويوم الأربعاء 4 أغسطس، امتحان مادة اللغة الإنجليزية من الساعة الثامنة صباحا وحتي التاسعة والنصف صباحا، ومادة الدراسات الاجتماعية من التاسعة و45 دقيقة، وحتي الساعة الحادية عشر و15 دقيقة صباحا.

ويوم الخميس 5 أغسطس مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، من الساعة الثامنة وحتي العاشرة والنصف صباحا.

والمواد التي لاتضاف للمجموع تعد بمعرفة المدرسة ويؤديها التلميذ في المنزل.