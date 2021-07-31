محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سير وانتظام امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة الأحياء بالشعبة العلمية، ومادة الإستاتيكا بشعبة العلمي رياضة، وذلك عبر غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المحافظ يتابع إجراءات السلامة داخل اللجان

وأعلن محافظ بورسعيد، أنه تلقى تقريرًا حول أعداد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوى العامة اليوم، والإجراءات المتبعة داخل اللجان لتحقيق السلامة العامة للطلاب.

عمليات «التعليم»: لم نرصد حالات غش

وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه تابع منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحانات سير وانتظام اللجان الامتحانية، من خلال غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه لم تثبت أي حالات غش داخل لجان الامتحان، كما أن غرفة العمليات لم تتلق أي مشكلات أمنية أو إدارية أو صحية أو فنية.

وأشار «الغضبان» إلى أنه تم تكثيف حملات التعقيم والتطهير داخل لجان امتحانات الثانوى العام، كما تم التأكيد على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقاعد الاجتماعي بين الطلاب، وإجراءات الكشف عن الحرارة للطالب قبل دخول الامتحان، وارتداء الكمامات الطبية ووسائل النظافة.

وشدد على توفير كافة سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة، لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان، والتطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية والوقائية.