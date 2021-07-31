نقيب فلاحين البحيرة: «حياة كريمة» تقدم فرصة عيش راقية للريف المصري

قال صبري الشافعي نقيب الفلاحين بالبحيرة، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، تخدم الريف المصري وتعمل على تطويره بإنشاء وصيانة البنى التحتية فيه، وإدخال الغاز لأول مرة في بعض المناطق من القرى، علاوةً على تنفيذها مشروعات مراكز للشباب بهذه القرى.

وأضاف «الشافعي» في حوار مع الإعلامية منال السعيد ببرنامج «البوصلة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المبادرة تقدم لأبناء الريف فرصة عيش راقية وتحسن من أوضاع أبناء الريف المصري، وترقى بمستوى المعيشة، كما توفر فرص عمل لآلاف منهم.

وأوضح نقيب الفلاحين بالبحيرة، أن مبادرة حياة كريمة تعمل أيضاً على تقليل التكدس بمحافظات الحضر مثل القاهرة والإسكندرية، والفلاحين بكل قري مصر ومحافظات الصعيد كانوا مهملين قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.

وأشار إلى أن هذا المشروع القومي العملاق هو دليل أخر على رغبة القيادة السياسية في أن تصل التنمية إلى كل شبر في مصر، وأن القيادة السياسية كانت تعي بمشكلات هذا الريف وتعمل الآن على تطويره ومده بالخدمات المختلفة التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة لكافة المواطنين.

حياة كريمة ومشروعات التنمية

وأوضح نقيب الفلاحين بالبحيرة، أن مصر بحاجة إلى مشروعات التنمية التي تنفذها الحكومة بمتابعة مستمرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن التنمية تخلق المزيد من فرص العمل وتدفع بالنمو، وتعالج الكثير من المشكلات الاقتصادية، لافتاً إلى أن معدل تنفيذ المشروعات التنموية والقومية غير مسبوق بالمرة.

وتابع: محافظات البحيرة بها 6 مراكز ضمن المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري، لافتا إلي أن الحكومة تتحرك علي أرض الواقع لتطوير الخدمات بالريف.

وقال الدكتور عمرو حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إحدى مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المشروع القومي "حياة كريمة"، في وقت سابق إن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون طاقة أمل ونور لحياة أفضل سوف تغير وجه الريف المصرى بحري وقبلي، المظلوم والمهمش منذ عقود طويلة، خاصة أن محور المبادرة الرئيسي هو النهوض بالقرى والريف الأكثر فقرا واحتياجا داخل المحافظات.