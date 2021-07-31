«تيك توك» يحذف حساب «كائن الهوهوز»: سياساتنا تحظر العري والإباحية

أزلت منصة «تيك توك» حساب «كائن الهوهوز» نهائيًا من المنصة، مؤكّدة في بيان لها أنَّ «توفير تجربة آمنة وإيجابية لمستخدميها على التطبيق هي أهم أولوياتنا، ولذلك، نفرض مجموعة من إرشادات المجتمع الشاملة لمساعدة المستخدمين على فهم المحتوى والسلوك غير المقبول على منصتنا، كما نتخذ إجراءات صارمة بشأن المحتوى والحسابات التي تنتهك تلك الإرشادات».

تحظر سياساتنا بشكل صارم المحتوى الجنسي الصريح

وتابعت المنصة: «تحظر سياساتنا بشكل صارم العري والمواد الإباحية والمحتوى الجنسي الصريح على المنصة، وبالتالي، نؤكّد أنَّه تمت إزالة الحساب المعني نهائيًا، نشجع المستخدمين أيضًا على الإبلاغ عن أي محتوى أو استخدام غير لائق من خلال خيارات الإبلاغ داخل التطبيق من أجل مساعدتنا في الحفاظ على بيئة تطبيق مناسبة وإيجابية».

حبس «كائن الهوهوز» وصديقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات،

وأمر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، الثلاثاء، بحبس «ي» المعروفة بـ«كائن الهوهوز» وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على الفسق والإخلال بالأدب الاجتماعي، وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت، وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح.

نشر فيديوهات خادشة للحياء

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد تمكّنت من القبض على فتاة «تيك توك» المعروفة بـ«كائن الهوهوز»، وصديقها، في أثناء اختبائهما، على خلفية البلاغات المقدمة ضدهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء، وبعرض المتهمين اليوم على النيابة العامة للتحقيق، استمع رئيس النيابة إلى أقوال المتهمة الأولى وتمت مواجهتها بمقاطع الفيديو المرفقة بالمحضر والتى لم تنكرها، واعترفت بتصوير المقاطع بواسطة صديقها وبثها على حسابها الشخصي المعنون بـ«كائن الهوهوز» على موقع «تيك توك» بهدف التربح ونفت المتهمة في التحقيقات التهم المنسوبة إليها من التحريض على الفسق أو الإخلال بقيم المجتمع.