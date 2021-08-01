أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال 126 مكتبا مخصصا لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية، وحددت وزارة الصحة أسعار وأماكن استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، حيث يستعرض «الوطن» في هذا التقرير:

أسعار وأماكن استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا

- استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين.

- أكدت الوزارة أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

الصحة تناشد المواطنين بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا

وناشدت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا لحجز اللقاح، للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا وقالت اللقاحات امنه وفعالة ولا داعى للخوف او التوتر، وعن الأعراض الجانبية قالت الأعراض الجانبية تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضوع التطعيم وحكة وتزول هذه الأعراض من تلقاء نفسها ولا تستدعى الذهاب الى الطبيب.

وطالبت الوزرة المواطنين بضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين، وفى حال أخذ اللقاح لابد من اتباع الإجراءات الإحترازية لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطه بدلا من كونها خطيرة أو شديدة.