آليات وشروط قبول طلاب المرحلة الثانية بمدراس تمريض الإسماعيلية

أعلنت مديرية الصحة بالاسماعيلية عن آليات قبول طلاب المرحلة الثانية لمدرسة التمريض، وبدء تلقي الأوراق الخاصة بهم بدء من غد الأحد الأول من أغسطس 2021.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن إدارة التدريب بمديرية الصحة بالاسماعيلية بدأت في قبول ملفات الدفعة الجديدة "بالمرحلة الثانية" لمدارس التمريض بحد أدنى 269 درجة، اعتبارا من الأحد 1 اغسطس ولمدة 3 أيام.

وتابع أن التقديم مجانا طبقا لكل مركز ادارى على حدة، بواسطة ولى الأمر، ويتم التقسيم لمجموعات طبقا لأعلى الدرجات بالشهادة الإعدادية على أن تقدم طلبات الالتحاق للطلاب بمدارس التمريض.

وقال إنه سوف يتم النزول تباعا بالدرجات، حتى استكمال العدد المطلوب للطلاب لحين الاستكفاء وعدم قبول ملفات أخرى.

وأشار إلى أن قبول أوراق الطلاب يأتي بالعمل بالقرار الوزارى رقم 558 لسنة 2020 والذى ينص على: «خفض سن القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمقدار 6 اشهر».

وقال انه يتم استثناء أبناء شهداء الواجب الوطنى من أفراد الجيش والشرطة والجيش الأبيض، من جميع شروط القبول فيما عدا الكشف الطبي، مع إحضار مايثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب بشهادة معتمدة ومختومة.

واختتم: «نرجو من أولياء الأمور مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد اثناء فترات الانتظار حفاظا على الطلبة وأولياء الأمور والعاملين بالمدرسة».