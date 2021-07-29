وزيرة الثقافة تطلق مشروع «السينما بين إيديك» في جميع المحافظات

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إطلاق مشروع إبداعي جديد في كل محافظات مصر؛ يحمل عنوان «السينما بين إيدك» ويأتي ضمن مبادرة «ابدا حلمك» وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ويشرف عليه الفنان تامر عبدالمنعم، كما وافقت وزيرة الثقافة على إعادة طبع مجلة «أبيض وأسود» المتخصصة في الفن السابع، وإنشاء قناة ويب وموقع اليكتروني متخصص يضم تاريخ السينما المصرية وكل الأعداد السابقة من مجلة «أبيض وأسود» ومجموعة آفاق السينمائية.

عبدالدايم: مشروع «السينما بين إيديك» يعزز الهوية الوطنية ويبرز تفرد الحضارة المصرية

قالت عبدالدايم إن فن السينما وسيلة براقة لنشر الوعي والتنوير وأداة فاعلة لبناء مجتمع قوي ومتماسك، مضيفة أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الفن السابع الذي يمثل أحد المحاور الهامة للتنمية، بما يضمه من أدوات فاعلة تتناول القضايا الاجتماعية، وتابعت أن السينما بين إيديك من المشروعات التي تعمل على إتاحة الفرصة للموهوبين للاكتساب المهارات في هذا المجال والتعبير عن أنفسهم إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية وإبراز تفرد الحضارة المصرية ويتضمن معسكرات سينمائية متخصصة بالمحافظات السياحية؛ يشارك فيها المتفوقون من خريجي الدراسات الحرة بقصر السينما ويهدف إلى إنتاج أفلام ترويجية قصيرة المناطق السياحية بمصر إلى جانب نشر الثقافة السينمائية من خلال دورات دراسية وورش عمل بكل المحافظات.

من جانبه قال المخرج هشام عطوة إن المشروع يتم بالتعاون مع أساتذة من المعهد العالي للسينما وكبار المتخصصين في المجال السينمائي منهم الدكتور أشرف محمد، كمال عبدالعزيز مدير التصوير، المخرج أشرف فايق، المخرج فخر الدين نجيلة، الدكتور خالد بهجت، الدكتورة مروة عزب، الدكتور مختار يونس، الدكتور محمد عزب، الموسيقار خالد حماد، والناقد طارق الشناوي وغيرهم.

وقال تامر عبدالمنعم، المشرف على المشروع، إن المعسكرات تقام بشكل ربع سنوي وتبدأ بمدينة الفيوم في منتصف أغسطس، هذا إلى جانب تنظيم دورات دراسية شهرية بكل محافظات مصر وورش مكثفة مجانية للأهالي، وتم اختيار الإسكندرية لتكون المحافظة الأولى، حيث ستبدأ الدراسة بقصر ثقافة الأنفوشي في العاشر من أغسطس ولمدة أسبوعين.