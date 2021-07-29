وزيرة الثقافة تشهد المشاركة الأولى لأصغر مغنية مصرية في أوبرا فيينا

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المشاركة الأولى للفنانة الشابة مريم طاحون، أصغر مغنية مصرية في أوبرا فيينا، مع فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، والذي أقيم على مسرح الجمهورية، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وأكدت «عبد الدايم»، اهتمام الدولة بالنابغين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج باعتبارهم سفراء لقوى مصر الناعمة، وقالت إن مشاركة المغنية الشابة مريم طاحون مع نجوم فرقة أوبرا القاهرة يعد تشجيعا لها على الاستمرار في السعي للتميز، وأثنت على أدائها وحثتها على بذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح وإثبات الذات.

وأشادت الوزيرة، بالمستوى الراقي لعروض الفرقة، والتي باتت تتمتع بمستوى يضاهي الفرق العالمية المتخصصة.

وقالت الدكتورة إيمان مصطفي، إن فن الغناء الأوبرالي يعد من أكثر الفنون الرفيعة ثراءً، حيث يمزج الموسيقى والغناء الفردي والجماعي والرقص والحركة المسرحية الدرامية.

وخلال الحفل، خطفت مريم طاحون الأنظار بأداء متفرد عبر عن موهبة فنية فذة، كما تالق نجوم فرقة أوبرا القاهرة في تقديم مختارات من أشهر أغاني ديزني والمسرحيات الغنائية العالمية بمشاركة أوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدي، وعازف البيانو جريج مارتن، وصاحبها تابلوهات استعراضية راقصة تصميم كريمة بدير، ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد منها «شبح الأوبرا»، و«الطرق»، و«بإمكاني الرقص طوال الليل»، و«خذني إلى القمر»، و«تاريخ الحب»، و«النجوم»، و«عالم جديد كليا»، و«لا أستطيع أن أحبها من فيلم الجميلة والوحش»، و«مارى بوبينز تطعم الطيور»، و«دعه يمضي هيركليز يمضى فى الأفق»، و«انعكاس مولان»، و«إنى أرى الضوء»، و«ريبونزل وغيرها».

وأدى هذه التابلوهات كل من إيمان مصطفى، ورضا الوكيل، ومنى رفلة، ووليد كريم، وچولي فيظي، ومصطفى محمد، وجيهان فايد، وعماد عادل، وجاكلين رفيق، وعمرو مدحت، وداليا فاروق، وإلهامي أمين، وإنجي محسن، وعزت غانم، وأسامه علي، ونورستا المرغني، وإبراهيم ناجي، وليلى إبراهيم، وتامر توفيق، وسلمى الجبالي، وأسامة جمال، ونسرين رشدي.