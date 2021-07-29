وزيرة الثقافة تشهد «ليلتكم سعيدة» بالمسرح القومي

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة»، عن قصة «مطربة الكورس» لأنطون تشيكوف، وكتابة وإخراج خالد جلال، وذلك على المسرح القومي، وبحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي، وعدد من الفنانين والمسرحيين.

وقالت «عبدالدايم»، إن فن المسرح أحد الأساليب المميزة التي تعمل على تناول قضايا المجتمع وطرح حلول لها، لافتة إلى أن عرض «ليلتكم سعيدة» يضم إبداعات كوميديا الشباب في إطار راق وهادف، مشيدة بالعرض وفكرته وأداء أبطاله الذي تميز بالإتقان.

يذكر أن عرض «ليلتكم سعيدة» قُدم العام الماضي ضمن مبادرة «اضحك - فكر - اعرف»، التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، والتي هدفت إلى تقديم 10 مسرحيات مستلهمة من قصص قصيرة للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف في إطار مبادرة «خليك في البيت - المسرح بين ايديك»، وعرض على قناة وزارة الثقافة بموقع «يوتيوب»، وانضم الى قائمة أعلى العروض مشاهدة بالقناة.

العرض بطولة محمد على رزق، ومريم السكرى، وبسنت صيام، ومروة عيد، وألحان المهدي، ونديم هشام، وملابس هالة الزهوي، وديكور عمرو عبدالله، ومخرج منفذ علا فهمي، وكتابة وإخراج خالد جلال.