وزير النقل يشاهد تفجيرات إزالة الصخور المعترضة مسار القطار الكهربائي

شاهد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددًا من التفجيرات لإزالة الصخور المعترضة لمسار القطار الكهربائي السريع بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم، لأعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الصارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

واطلع وزير النقل، على الموقف التنفيذي حيث تمّ الانتهاء من جميع الجسات للمحطات والانتهاء من أعمال الحفر حتي منسوب التأسيس، وتمّ صب الخرسانة العادية للاساسات لهذه المحطات وجار صب الخرسانة المسلحة للاساسات في محطتي السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة، والإعداد لصب الخرسانة المسلحة للاساسات في محطتي محمد نجيب وحلوان، كما تمّ الانتهاء من أعمال التصميم المعماري العام للمحطات وتمّ اعتماده والتنسيق علي التصميم الانشائي مع الأعمال الكهروميكانيكية.

كما تابع وزير النقل، الانتهاء من التصميم الانشائي التفصيلي للتنفيذ المشروع، إضافة إلى أنَّه تمّ تحديد موقع الورشة الرئيسية الخاصة بأعمال الصيانة والتي تقدر مساحتها بـ470 فدانًا وتقع شرق الطريق الدائري الإقليمي وجنوب طريق السخنة، ويتمّ تنفيذ كل الأعمال المدنية والإنشاءات السالفه الذكر، بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، إضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا، كما أنَّه جار البدء الفوري بالتزامن مع هذه الأعمال، في تنفيذ منظومة الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بجانب تصنيع وتوريد 35 قطار ركاب سريع وإقليمية و10 جرارات لنقل البضائع.

وأشار كامل الوزير، إلى أنَّ الوزارة تعمل على تنفيذ جميع المشروعات العملاقة لخدمة الركاب، وتقليل الزحام المروري، مؤكّدًا أنَّ القطار الكهربائي السريع سينفذ على الطراز الأوروبي.