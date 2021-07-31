10 معلومات عن القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين»

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين»، مستمرة، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على العاملين والفنيين والمهندسين، مؤكدا أن القطار الكهربائي السريع سيقدم خدمة أوروبية لجميع الركاب.

وأوضح الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القطار الكهربائي السريع سيتم تنفيذه على مرحلتين، وسيصمم على الطراز العالمي، مؤكدا أن الوزارة تقوم بإحداث طفرة كبيرة في وسائل المواصلات في مصر، لتخفيف الزحام بمختلف مناطق الجمهورية، منوها إلى أن القطار الكهربائي فائق السرعة يمثل نقلة نوعية، وأن الوقت الذي سيستغرقه المسافر من القاهرة لأسوان مستخدما القطار الكهربائي سيكون 4 ساعات فقط على خط «أكتوبر - أسوان».

وفى سطور ترصد «الوطن» 10 معلومات عن تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع بنحو:

1- تكلفة الشبكة الجديدة بالكامل للقطار الكهربائي السريع تصل إلى 23 مليار دولار تقريبا.

2- شبكة القطارات الكهربائية السريعة تضم 7 خطوط جديدة، وتمتد بأطوال 2000 كيلومتر.

3- تنفيذ مشروع شبكة القطارات السريعة على مرحلتين، الأولى تشمل 5 خطوط بأطوال 1975 كيلومتر وتكلفة 22.7 مليار دولار، والثانية مستقبلية وتشمل خطين بأطوال 670 كيلومتر وتكلفتها 8.2 مليار دولار.

4- أول خط بالمرحلة الأولى يمتد من «العين السخنة حتى العلمين الجديدة» بأطوال 460 كيلومتر وتكلفة 6.3 مليار دولار.

5- أول خط يربط مدن العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية وبرج العرب والحمام.

6- الخط الثانى يمتد من 6 أكتوبر وحتى الأقصر بأطوال 640 كيلومتر وتكلفة تبلغ 8.34 مليار دولار، بينما يمتد الخط الثالث من الأقصر حتى الغردقة بأطوال 285 كيلومتر وتكلفة 2.7 مليار دولار.

7- الخط الرابع يمتد من الأقصر حتى أسوان بأطوال 210 كيلومتر وتكلفة 2.74 مليار دولار، والخط الخامس يمتد من العلمين الجديدة حتى مرسى مطروح بأطوال 200 كيلومتر وتكلفة 2.6 مليار دولار.

8- الخط السادس ويدخل ضمن المرحلة الثانية المستقبلية من شبكة القطارات السريعة ويمتد من العين السخنة حتى الغردقة بأطوال 320 كيلومتر وتكلفة 4.172 مليار دولار.

9- السرعة المخصصة للقطار الكهربائي السريع 250كيلومتر /ساعة.

10- تنفذ شركات أجنبية عالمية متخصصة أعمال نظم الإشارات والاتصالات والتحكم بخطوط الشبكة السريعة وتوريد وتركيب بوابات التذاكر بالمحطات وتصنيع وتوريد القطارات التى ستعمل بكل خط عقب تنفيذه بشراكة محلية.