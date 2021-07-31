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عاجل.. الأهلي يشكو قنوات الزمالك والحدث وten للمجلس الأعلى للإعلام

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أحمد البهنساوى
04:36 م | السبت 31 يوليو 2021
محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي

محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي

تقدم النادي الأهلي، اليوم، بعدة شكاوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد 3 قنوات هي الزمالك والحدث وten، للتحقيق فيما اعتبره النادي تجاوزات في حقه وحق رموزه عبر البرامج الرياضية التي تبثها تلك القنوات.

وأشار النادي في شكواه، إلى أن هناك حلقات تضمنت إساءة للنادي الأهلي ورموزه، مطالبا بالتحقيق واتخاذ إجراءات ضد البرامج والقنوات المذكورة، وفيما يلي نص الشكوى:

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