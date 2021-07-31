يشترط عدم زواج الطالب.. مد فترة التقديم لمدرسة التمريض بنين بسيوة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمطروح، اليوم السبت، بدء التقديم في مدرسة التمريض بنين بمركز ومدينة سيوة من خلال المرحلة الثانية، ومد التقديم من المرحلة الأولى، لعدم اكتمال العدد المطلوب بواقع 30 طالبًا، وأكد الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح أن تقديم الملفات من خلال أولياء الأمور، وضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية خلال عملية التقديم، مع الالتزام بجميع الشروط وتقديم المستندات التي أعلنت عنها مديرية الصحة، وسيجري تحديد الاختبارات والمقابلات الشخصية والكشف الطبي عقب غلق باب التقديم مباشرة، ويعقبها الإعلان عن المقبولين بكشف رسمي وإبلاغهم.

شروط التقديم في مدرسة التمريض بسيوة

وتنفرد «الوطن» بنشر جميع الشروط الخاصة بالتقديم في مدرسة التمريض بنين بسيوة وهي كالتالي:

- ألا يكون الطالب متزوجًا، وألا يتزوج خلال الدراسة.

- تعهد بالتفرغ للدراسة من الطالب بموجب إقرار من الطالب وولى الأمر.

- أن يكون الطالب المتقدم حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2021 من محافظة مطروح، مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

- أن يكون الطالب من أبناء المحافظة التي حصلت عليها الشهادة، وأن يكون تنسيق مركز سيوة منفصل عن باقي المراكز الأخرى التي يوجد بها مدارس.

- أن يكون الطلبة بالمحافظات النائية مثل مطروح من أبناء المحافظة ولا يقبل أى أحد من خارج المحافظة إلا إذا استكمل العدد من الدور الأول والثانى لأبناء المحافظة.

- أن يكون الطالب من أبناء مركز ومدينة سيوة وحاصل على الشهادة الإبتدائية والإعدادية منها.

- أن لا يقل سن الطالب في أول أكتوبر المقبل عن 15 عام، وأن لا يزيد عن 18 عام، ويجوز لوزارة الصحة بقرار من الوزير النزول بالسن حالة عدم اكتمال العدد والاحتياج.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، ويقدم هذا العام ما يفيد ذلك في مدرسة التمريض 2021 سيوة.

- الالتزام بالقبول بالمجاميع الأعلى على أن تجتاز الاختبارات والكشف الطبى، والمقابلة الشخصية، واختبار إملاء اللغة العربية.

- تتراوح الأعداد بكل فصل حوالي 30 طالب.

صحة مطروح تستكمل 30 طالب في مدرسة التمريض بنين سيوة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح إن الأعداد المطلوبة في مدرسة التمريض بنين سيوة 30 طالب، ولم تكتمل في المرحلة الأولى، وننتظر استكمالها من خلال فتح المرحلة الثانية، مع التفضيل بين المتقدمين واختيار المجموع الأعلى.