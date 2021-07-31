«الخارجية»: نتابع بمزيد من الحزن الخسائر البشرية إثر حرائق الغابات بتركيا

أكدت وزارة الخارجية اليوم السبت، أن مصر، تابعت بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن اندلاع حرائق الغابات في عدد من المناطق المختلفة في تركيا.

وذكرت الخارجية، في بيان صحفي، أنه «وإذ تتقدم مصر في هذا الإطار بخالص التعازي لأسر الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين؛ فإنها تؤكد تضامنها مع الشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية».