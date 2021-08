بعد تصنيف الصحة العالمية.. طبيب بموسكو يفسر تطورات سلالة كورونا الروسية

بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في روسيا، والتي أثارت جدلا وقتها، قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية أن سلالة «AT.1 لكوفيد 19»، لا تمثل خطرا في النطاق العالمي، واستبعدتها من قائمة التنبيهات لمزيد من المراقبة.

استبعاد سلالة كورونا الروسية من قائمة الخطر

وأفاد المكتب الإعلامي للمنظمة في بيان لوكالة «تاس» الروسية، أنه «وفقا للبيانات المتوفرة تم تحديد أن هذه النسخة لا تمثل حاليا خطرا على المستوى العالمي وبالتالي لا تستجيب لمعايير الإبقاء في قائمة المراقبة».

وصرح متحدث باسم المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف للوكالة الروسية مسبقا أنه سيكون من غير المناسب تسمية متغير AT.1 بالسلالة الروسية ، لأنه «لا ينبغي وصم أي دولة للكشف عن المتغيرات والإبلاغ عنها».

وسبق أن تم إدراج سلالة «AT.1»، التي ظهرت في روسيا خلال يناير 2021، على قائمة المراقبة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية في 9 يونيو الماضي، حيث ترتبط بزيادة في قابلية الانتقال، وتغيير في عرض المرض السريري، وانخفاض في فعالية تدابير الصحة العامة والاجتماعية أو التشخيصات واللقاحات والعلاجات المتاحة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ثم تم شطبها من القائمة يوم 27 يوليو لتبقى فيها 16 سلالة.

دكتور مصري بموسكو: السلالة الروسية خطورتها أقل من الهندية والبرازيلية والبريطانية

ومن ناحيته، أوضح الدكتور إسلام غازي، الدكتور بكلية الصيدلة وعضو البعثة التعليمية المصرية بموسكو والباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم وجامعة الصداقة بروسيا، أن الفيروس المسبب لمرض «كوفيد 19»، شهد عدة تغيرات وتحورات في المادة الوراثية، وهو ما يعتبر إحدى خصائص الفيروسات كونها قادرة على إجراء تحورات وراثية فيها، مثلما يتكرر سنويا لفيروس الإنفلونزا لذلك يوجد له أكتر من لقاح له.

وأضاف «غازي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفيروس يتكون من مادة بروتينية تحيط بالمادة الوراثة له، وعلى الغلاف الخارجي من هذه المادة البروتينية ما يسمي ب(spike)، التي تمكنه من الالتصاق بخلايا الجسم، ما يسبب المرض، ويمكن أن يطرأ تغير على ترتيب المادة الوراثية للفيروس، وعلى حسب هذا التغير كبيرا أم تغييرا طفيفا، لذلك ظهرت متحورات السلالة البرازيلية والبريطانية والهندية.

وتابع أنه يمكن تم تقسيم هذه التحورات على حسب درجة خطورتها، منها ما هو قادر على إصابة جسم الإنسان بصورة أسرع وأكثر من السلالة الأصلية، وهناك سلالات ظهرت تصيب الشباب دون الـ18 عاما ولم تكن موجودة من قبل، فضلا عن طفرات أقل خطورة من السلالة الأصلية.

ومن بين التحورات الحديثة ما يطلق عليه «AT.1 variant of the coronavirus»، والتي ظهرت مؤخرا في روسيا في مطلع العام الحالي، وتم إدراجها في تصنيفات منظمة الصحة العالمية، التي تشمل «variants of concern (VOC)»، وبها متحورات السلالة البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية والهندية، الذين يقعون ضمن الفئة ذات القدرة على الانتشار السريع وإحداث إصابات أكثر فتكا من السلالة الاصلية التي ظهرت في الصين، فضلا عن «variants of interest (VOI)» والتي تشمل «ايتا –سيتا- كابا –لامدا»، وهي أقل انتشارا من السلالات السابقة وأقل منها خطورة، وفقا لـ «غازي».

وأردف أنه نظرا لأن هذه المتحورات التي ظهرت في روسيا، والتي أطلق عليها «Pango lineage AT.1» لم يتم انتشارها بصورة عالمية كباقي السلالات البريطانية أو الهندية، ونظرا لعدم خطورتها فتم إدراجها في قائمة السلالات تحت الدراسة والفحص، في شهر يونيو 2021، من قبل منظمة الصحة العالمية، وتشمل تلك القائمة 22 متحورا من بلدان مختلفة من العالم.