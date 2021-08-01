مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1-8-2021 في محافظات مصر

تعد مواقيت الصلاة من الأمور التي لا غنى عن متابعتها بشكل يومي، وتقدم «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، مواقيت الصلاة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتتفاوت مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر اليوم الأحد، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:35

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب 06:48

أذان العشاء: 08:15

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:37

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:45

أذان المغرب: 06:56

أذان العشاء: 08:24

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:45

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 06:44

أذان العشاء: 08:07

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:33

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب: 06:44

أذان العشاء: 08:16

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:34

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:41

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء: 08:19

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتتفاوت مواقيت الصلاة في بعض الدول العربية، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:31

أذان الظهر: 12:27

أذان العصر: 03:45

أذان المغرب: 07:00

أذان العشاء: 08:30

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:19

أذان الظهر: 12:25

أذان العصر: 03:52

أذان المغرب 07:04

أذان العشاء: 08:34

مواقيت الصلاة في الرباط

أذان الفجر: 04:57

أذان الظهر: 01:34

أذان العصر: 05:18

أذان المغرب 08:28

أذان العشاء: 09:57