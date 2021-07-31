قنا تسجل «صفر كورونا» على مدار أسبوع و3 إصابات تحت العلاج

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اليوم السبت، أن المحافظة سجلت «صفر» حالات فيروس كورونا في جميع المستشفيات المخصص فيها أسرة لفرز وعزل الحالات المصابة بالفيروس المستجد في قرى ومراكز المحافظة، على مدار أسبوع كامل.

وقال وكيل وزارة الصحة في قنا، في تصريحات قبل قليل، إن المحافظة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في إصابات كورونا، معتبراً أن الوضع الوبائي في المحافظة على وشك الانتهاء، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع.

وكشف عن أن المستشفيات سجلت أقل معدل في الإصابات، مشيراً إلى أن جميع المستشفيات في المحافظة تضم 3 حالات مصابة بفيروس كورونا فقط، يخضعون للعلاج وفق البروتوكول المعتمد من وزارة الصحة، بحسب الفئة العمرية والتاريخ المرضي، داعياً الجميع إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم من خطر الفيروس.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن تراجع حالات كورونا في محافظة قنا، يعود إلى الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الأجهزة التنفيذية في المحافظة بشكل منضبط، والتزام المواطنين بهذه الإجراءات حفاظاً على أرواحهم، فضلاً عن تنفيذ المستشفيات التي كانت مخصصة للفرز والعزل لأدوارها في استقبال الحالات المرضية، وتقديم أوجه المساعدة من خلال عمل كل الفحوصات ومنحهم برتوكولات العلاج التي خصصتها وزارة الصحة وعمليات المتابعة، حتى التأكد من عمليات الشفاء ومتابعة المخالطين، إضافة إلى التطعيم بلقاح كورونا.

وكانت مديرية الصحة في قنا قد خصصت 7 مستشفيات لعزل وفرز حالات كورونا على مستوى المحافظة، وقبل نحو 3 أسابيع، أعلنت 4 مستشفيات تسجيل صفر حالات كورونا، وعادت إلى العمل بشكل طبيعي لاستقبال جميع الحالات المرضية، إلى أن جاء قرار وكيل وزارة الصحة، بعد انخفاض إصابات كورونا، بتشغيل جميع المستشفيات أمام الجمهور، مع تخصيص 20%من طاقتها تحسباً لتجدد الإصابات بفيروس كورونا.