شروط التقديم لمبادرة «المسؤول الحكومي المحترف» في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، عن بدء تلقي طلبات الترشح للمشاركة في المبادرة القومية «المسئول الحكومي المحترف»، التي يجري تنفيذها بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعداد وتدريب وتأهيل العاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، خاصةً مقدمي الخدمات الجماهيرية للمواطنين، ضمن خطة التطوير المؤسسي.

ترشيح 75 موظفاً كمرحلة أولى

وأشار المحافظ الى انه سيتم ترشيح 75 مرشحاً من العاملين كمرحلة أولى، واختيار عدد 50 مرشحاً، ليتم إرسالهم إلى أعضاء لجنة التقييم، لافتاً إلى أنه تم وضع إعلان خاص بتقديم الموظفين من خلال رابط على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» www.facebook.com/assioutgovernorate، لضمان الشفافية الكاملة، وإتاحة الفرصة للجميع، وقد تم تحديد أسبوع للتسجيل على الرابط الخاص بالمبادرة، يبدأ من تاريخ نشر الإعلان اليوم السبت، وينتهى يوم السبت القادم الموافق 7 أغسطس 2021، وذلك وفقا لمجموعة من الشروط.

شروط التقديم لمبادرة المسئول الحكومي المحترف

- أن يكون المتقدم من العاملين بالديوان العام للمحافظة أو المديريات الخدمية التابعة لها.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة.

- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال والتفرغ التام خلال فترة التدريب.

- أن يكون المتقدم من المتعاملين مباشرة مع المواطنين أو مقدمى الخدمات الجماهيرية (الشباك الأمامي).

على أن يكون التقديم من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU1vfcDM9bfxOcXLOYPofNOiAC_vnJ9GjurE9hPGkxj_8VUA/

مدة التدريب.. 40 يوماً بإجمالي 120 ساعة

وسيتم إرسال قاعدة بيانات المقبولين بعد التقييم واعتمادها من المحافظ، ليتم إرسالها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، للبدء فى اتخاذ إجراءات التنفيذ، وسيخضع المتدرب لفترة تدريب لمدة 40 يوماً تدريبى باجمالى عدد 120 ساعة تدريبية، وسيكون التدريب عبر المنصة الإلكترونية.

وأوضح المحافظ ان المبادرة القومية «المسئول الحكومي المحترف» تتضمن عدة محاور، منها محور المهارات الشخصية والإدارية والتواصل الفعال، ومحور مهارات القيادة، ومحور مهارات الادارة العامة، ومحور الادارة المالية لغير المتخصصين، ومحور القانون، ومحور البروتوكول والإتيكيت، ومحور التكنولوجيا، ومحور إدارة المشروعات، ومحور التوعية، ومحور التحديات الاقتصادية.