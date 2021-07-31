مصدر بـ«التعليم»: مسرب امتحان الاستاتيكا رئيس كنترول إحدى اللجان

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن المسؤول المتهم بتصوير ونشر أجزاء من أسئلة امتحان الاستاتيكا اليوم السبت، هو رئيس كنترول إحدى لجان الثانوية العامة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسئلة التي صوَّرها ونشرها رئيس كنترول اللجنة، كان بعد امتحان الوقت الأصلي للامتحان بساعة ونصف، أي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، مشيرا إلى أنه سيتم فتح تحقيقات عاجلة مع مسؤولي اللجنة، مؤكدا أن الطالب صاحب الورقة بريء من أي تهمة ولن يضار بأي أذى.

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إحالة مشرفي إحدى اللجان الامتحانية للثانوية العامة للتحقيق بعد تورطهم في تسريب الامتحان اليوم الذي عقد لطلاب الشعبة العلمية ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا شخص يريد إحداث بلبلة من ضمن حملة ممنهجة محترفة ولكن يستحق العقاب وقد علمنا موقع اللجنة واسم الطالب وسوف نحوِّل كل أعضاء اللجنة للتحقيق الفوري.