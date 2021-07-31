بعد ربع ساعة من الامتحان.. تداول إجابات الاستاتيكا علي صفحات الغش

تداولت صفحات الغش على موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام، إجابات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) للثانوية العامة 2021 لشعبة علمي رياضة، وذلك بعد نشر أجزاء من أسئلة الامتحان بدقائق من بدء الوقت الأصلي للامتحان، والذي بدأ الساعة العاشرة صباحاً ويستمر لمدة ساعتين وينتهي الساعة الثانية عشر.

وتفاعل طلاب الثانوية العامة 2021 شعبة علمي رياضة، من داخل اللجان الامتحانية مع الإجابات المنتشرة على (تليجرام وفيس بوك) للرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، مطالبين بنشر باقي الإجابات.

100ألف طالب يؤدون امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة

وقالت الغرفة المركزية بوزارة التربية التعليم، إن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة، شعبة علمي رياضة 100 ألف و435 طالبا وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات، مؤكدة أنه يتم متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية للتأكد من سير الامتحانات بسلام.

وشددت غرفة عمليات التعليم، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.