عاجل.. التعليم ترد على تسريب امتحاني «الاستاتيكا» و«الأحياء»

قال مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش بالغرفة يتتبع الأسئلة المتداولة علي صفحات الغش لامتحان الإحياء لشعبة علمي علوم للثانوية العامة 2021، وامتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة علمي رياضة، للتحقق منها والتأكد من أنها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب باللجان الامتحانية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه في حالة التأكد من الأسئلة، سيتم ضبط الطلاب فورًا، مؤكدة أن الوزارة لديها أدوات كثيرة للكشف عن هوية أي طالب يصور وينشر أجزاء من ورقة أسئلة البوكليت، والوصول إليه خلال دقائق معدودة، إن كل ورقة في البوكليت سوف يكون عليها رقم كود سري خاص بها، ومطبوع عليها، وإذا صور الطالب أي جزئية ونشرها، تتوصل إليه فورا.

وتابع المصدر: أن فريق مكافحة الغش يبلغ رئيس اللجنة باسم ورقم جلوس الطالب، لضبطه في الحال، وتحريز وسيلة الغش التي بحوزته، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة «علمي علوم»، امتحان مادة الأحياء بإجمالي عدد الطلاب 292 ألفا و428 طالبا، ويؤدي طلاب الثانوية العامة «علمي رياضة»، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.