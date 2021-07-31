موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2020/2021، موضحة أن جداول مراحل النقل بالإدارات التعليمية وجدول الشهادة الإعدادية، موحد على مستوى المحافظة، خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021، وحددت مديرية التعليم مواعيد امتحانات الدور الثاني كما يلي:

- من السابع حتى التاسع من أغسطس، لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للصف الرابع «عام وفصل واحد ومكفوفين»، والسادس «صم وضعاف سمع»، الصف الخامس والسادس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين»، والسابع والثامن «صم وضعاف سمع».

- ومن 7 إلى 11 أغسطس، ستكون امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية «الصفين الأول والثاني الإعدادي»، والعام والمهني والصم والمكفوفين.

- ومن 14 حتى 19 أغسطس، تبدأ امتحان الشهادة الإعدادية «العام والمهني والمكفوفين والصم».

- من 7 حتى 15 أغسطس، تبدأ امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي العام «للصم وضعاف السمع».

- من 7 حتى 19 أغسطس صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه.

- من 7 حتى 16 أغسطس، صفوف النقل بالتعليم الثانوي «الصف الأول والثاني مكفوفين».

- من 7 حتى 14 أغسطس، صفوف النقل بالتعليم الثانوي «الصفين الأول والثاني العام».

وأكدت الوزارة ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحرص على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامة.

من جانبه، قال مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إن جميع امتحانات الثانوية العامة تتم بصورة منتظمة ولا توجد أي معوقات، كما جرى تعقيم جميع اللجان الامتحانية وتفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول المدارس.

وأضاف «الجيار» في تصريحات صحفية له، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير أعمال الامتحانات في جميع الإدارات التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحا أن الغرفة لم ترصد أي شكاوى بشأن سير أعمال الامتحانات.