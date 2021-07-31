جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف المرحلة الابتدائية 2021 ببني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، عن استعداداها لعقد الامتحانات التكميلية والدور الثاني لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية بالمحافظة للعام الدراسي 2020 /2021، والتي تشمل امتحانات النقل لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

محافظ بني سويف يعتمد جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية 2021

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مواعيد عقد امتحانات الدور الثاني والامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل ومتخلفي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/ 2021، بناء على مذكرة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن عقد الامتحانات التكميلية لطلاب النقل للعام الدراسي 2020 /2021، والتي تشمل امتحانات النقل لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

موعد عقد امتحان الدور الثاني لصفوف النقل الرابع والخامس والسادس الإبتدائي 2021 ببني سويف

وتقررعقد امتحانات النقل التكميلية والدور الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لمدة 3 أيام اعتباراً من السبت 7 أغسطس 2021 للرابع الابتدائي، والأحد 8 أغسطس للخامس الابتدائي، والاثنين 9 أغسطس للسادس الابتدائي، على أن يكون الامتحان المجمع في ورقة واحدة لكل المواد الدراسية لكل صف.

امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالابتدائية تحريرية

من جهتها، أوضحت سهام يوسف عبد الله وكيلة وزارة التربية والتعليم في بني سويف، أن الامتحانات ستجرى من خلال عقد اختبار تحريري تكميلي للطلاب الذين تغيبوا من أداء امتحان الفصل الدراسي الأول، وذلك طبقاً للتعليمات الوزارية بشأن نظام الدراسة والتقييم للطلاب خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي للعام الدراسي 2020 /2021.

عقد امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 ببني سويف

كما تقرر عقد الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 أغسطس 2021، في حين تعقد امتحان متخلفي الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني على مدار 6 أيام، بحيث تبدأ يوم السبت 14 أغسطس 2021 وتنتهى يوم الخميس 19 من نفس الشهر.