خريطة مراكز استخراج شهادات تطعيم لقاح كورونا المعتمدة بالقليوبية

أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم، أن هناك 8 مراكز لاستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بالمحافظة، وهي مكتب صحة بنها رابع، ومركز طبي الخانكة أول، ومركز طبي الخصوص، ومركز طبي بهتيم ثاني، والمركز الطبي بشبين القناطر، ومركز طبي طوخ، ومكتب صحة القناطر الخيرية أول، ومركز طبي قليوب المحطة.

أماكن 8 مقرات لاستخراج الشهادات المعتمده للقاح كورونا

وأوضح «عبد الغني»، أن تخصيص هذه المراكز تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لبدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، والراغبين في استخراجها من خلال 126 مكتبًا على مستوى محافظات الجمهورية بداية من اليوم السبت.

استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة مقابل 100 جنيه

وأوضح الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة وفق تعليمات الوزارة بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، مشيرًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

تطبيق خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان

وأشار «عبد الغني»، إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والآيفون، ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق، ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر.

كما يتضمن التطبيق خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، هي الأحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، والأصفر إذا كان الشخص حصلًا على جرعة أولى من اللقاح، والأخضر إذا كان الشخص حاصلًا على جرعتين، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.